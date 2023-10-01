Что за дроны атаковали Смоленск 1 октября, куда летели, обстановка сейчас

Фото: МО Украины

UJ-22 Airborne

Российские средства ПВО сегодня, 1 октября, перехватили два украинских дрона над территорией Смоленской области, передает Минобороны РФ. Куда летели эти беспилотники и какая ситуация в Смоленске сейчас?

Атака украинских дронов на Смоленск 01.10.2023

Жители Смоленска около 09:00 по московскому времени сообщили, что над городом был сбит украинский дрон, также они писали о нескольких взрывах.

«Утром силами ПВО и РЭБ в Заднепровском районе Смоленска были подавлены три украинских БПЛА. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, — заявил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Эксперты Readovka отметили, что ВСУ для атаки на Смоленск задействовали дроны-бомбардировщики UJ-22 с подвесным баком.

«Для очередной атаки на Россию, в этот раз — на Смоленск, ВСУ применили дроны-бомбардировщики UJ-22, определили эксперты Readovka. Этими же дронами враг уже атаковал территорию России — и приграничье, и Москву. Поскольку у дрона малая дальность полета, в этот раз на него был установлен подвесной бак, чтобы „достать“ относительно тыловой Смоленск. Для атак UJ-22 может использовать четыре 82-мм мины или эквивалентную по массе взрывчатку», — подчеркнул источник. МО РФ эти данные не комментировало.

Губернатор Василий Анохин около 10:30 по московскому времени предоставил обновленную информацию об атаке дронов.

«На данный момент ВСУ пытались совершить несколько террористических атак на Смоленскую область с помощью БПЛА. В общей сложности силами ПВО и РЭБ Министерства обороны над Смоленском и пригородами было подавлено пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщил он.

Что в Смоленске происходит сейчас

Мэр Смоленска Александр Новиков около 14:00 по московскому времени обратился к жителям города.

«Прошу сохранять спокойствие и без необходимости не покидать жилые дома, а также воздержаться от загородных поездок. Призываю вас также воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в социальных сетях и не комментировать работу наших систем ПВО. Лучшим оказанием помощи нашей ПВО будет использование приложения „Радар“, о котором я рассказывал ранее», — заявил он.

Какой объект в Смоленске хотели атаковать дроны ВСУ

Telegram-каналы пишут, что беспилотники, скорее всего, хотели ударить по Смоленскому авиазаводу. На территории предприятия расположен аэродром Северный, где базируется экспериментальная летно-испытательная станция.

На официальном сайте завода указано, что его основные направления деятельности — серийное производство изделий, разработанных на предприятиях корпорации «Тактическое ракетное вооружение»; изготовление по индивидуальным заказам самолетов Як-18Т, СМ-92Т в различных модификациях; техническое обслуживание самолетов Як-18Т, изготовление запчастей для самолетов Як-40, Як-42.

Власти региона в октябре 2022 года заявили, что Минобороны загрузило завод госзаказами до 2025 года, а объем его продукции за несколько лет вырастет в четыре раза — с 6 до 24 млрд рублей. Для этого предприятие должно было вдвое увеличить численность сотрудников.

МО РФ эту информацию никак не комментировало.

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