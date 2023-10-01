ВСУ впервые атаковали Краснодарский край турецким беспилотником Bayraktar SHOT: ВСУ впервые атаковали Краснодарский край турецким беспилотником Bayraktar

Фото: Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

БПЛА Bayraktar

Telegram-канал SHOT сообщает, что ВСУ впервые использовали для атаки на Краснодарский край беспилотник турецкого производства Bayraktar TB2. Это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА, способный развивать скорость до 222 км/ч. Предельная высота полета дрона — 6750 метров.

Беспилотник пролетел над территорией Сочи утром 1 октября. Местные жители смогли заснять его полет на видео. Попавший в объектив аппарат имеет двухбалочную систему оперения, характерную для турецких Bayraktar TB2.

Минобороны уже подтвердило уничтожение украинского БПЛА в Краснодарском крае. Это произошло примерно в 08:00 мск. На этом фоне в аэропорту Сочи ввели временное ограничение полетов, но сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме. В соцсетях в том числе было опубликовано видео с моментом взрыва БПЛА.

Ранее также сообщалось, что ВСУ предприняли попытку атаковать Смоленск, предположительно, применив дроны-бомбардировщики UJ-22. Аппарат могут вооружать минами калибра 82 мм или другими взрывными устройствами с аналогичной массой. Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил в своем Telegram-канале о трех сбитых БПЛА.