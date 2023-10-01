ВСУ попытались атаковать Краснодарский край

Фото: t.me/vrogov

Дежурные средства противовоздушной обороны пресекли попытку Вооруженных сил Украины атаковать Краснодарский край, говорится в Telegram-канале Минобороны РФ. Дрон ВСУ был сбит над территорией региона около 8:00 по московскому времени.

1 октября около 08.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края, — говорится в сообщении.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что за прошедшие сутки украинская армия атаковала территорию Донецкой Народной Республики 18 раз. В результате обстрелов погиб мужчина, еще шесть мирных жителей, в том числе один ребенок, получили ранения различной степени тяжести.

Также сообщалось об атаке ВСУ на город Трубчевск в Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате обстрела пострадал один человек, ему оказали необходимую помощь. Кроме того, было повреждено административное здание.