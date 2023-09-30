Один человек ранен в результате атаки беспилотника ВСУ в Брянской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на город Трубчевск в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в городе также было повреждено административное здание.

В результате атаки по мирным гражданам один житель получил легкое ранение. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате сброса взрывного устройства в одном из административных зданий частично повреждено остекление и кровля, — сообщил Богомаз.

Ранее губернатор сообщал, что Вооруженные силы Украины атаковали поселок Погар в Брянской области. По его словам, пострадавших нет.

Также стало известно о трех попытках украинских БПЛА атаковать территорию Брянской области. По словам губернатора, дроны были сбиты системами противовоздушной обороны. Некоторые СМИ писали, что целью одного из них был офис компании «Транснефть — Дружба».

Согласно сводке Минобороны РФ, украинские военные попытались атаковать Белгородскую область с помощью реактивной системы залпового огня «Уран», сообщили в пресс-службе Минобороны России. Силы противовоздушной обороны сбили в небе над регионом девять снарядов.