Украинские войска атаковали Белгородскую область с помощью РСЗО

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины попытались атаковать Белгородскую область с помощью реактивной системы залпового огня «Уран», сообщили в пресс-службе Минобороны России. Силы ПВО сбили в небе над регионом девять снарядов.

Ночью 30 сентября около 3.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением 9 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган». Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе все 9 снарядов, — говорится в заявлении.

Недавно Минобороны России сообщало, что в ночь на 29 сентября российские силы ПВО уничтожили 11 украинских дронов в небе над Курской и Калужской областями. По данным ведомства, ликвидированные БПЛА были самолетного типа.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военные выпустили несколько снарядов по территории промышленного предприятия в городе Шебекино. При этом одна работница завода получила осколочные ранения при ударе. Женщина была госпитализирована. Также он отметил, что ВСУ повредили несколько цехов на территории предприятия. На месте нападения работали экстренные службы.