Украинские военные ударили по заводу в Шебекино Гладков: украинские военные обстреляли завод в Шебекино

Фото: МО Украины

Украинские военные выпустили несколько снарядов по территории промышленного предприятия в городе Шебекино Белгородской области, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, одна работница завода получила осколочные ранения при ударе. Женщина была госпитализирована.

ВСУ обстреляли город Шебекино. Как минимум три снаряда легли на территорию одного из промышленных предприятий. Есть пострадавшая — женщина, сотрудница завода, получила множественные поверхностные осколочные ранения левого бедра, левой лопаточной области и правой кисти. Бригадой скорой помощи она доставлена в центральную районную больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь, — рассказал Гладков.

Также он отметил, что украинские военные повредили несколько цехов на территории предприятия. На месте нападения работают экстренные службы.

Сегодня, 25 сентября, украинские военные уже наносили удары по Шебекино. Как заявлял Гладков, в результате обстрелов пострадала местная жительница, находившаяся в салоне авто, когда один из снарядов ударил по дороге. Пострадавшая получила контузию. Также он сообщил о повреждении линии электропередачи.