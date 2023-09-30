Богомаз: ВСУ атаковали поселок Погар в Брянской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Вооруженные силы Украины атаковали поселок Погар в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет. Минобороны России информацию не комментировало.

В результате атаки украинских террористов в поселке Погар нарушено энергоснабжение. Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — написал Богомаз.

Ранее стало известно, что в поселке Погар Брянской области прогремело четыре взрыва. Местные жители сообщили, что два взрыва произошло рядом с административным зданием, третий прогремел в поле около АЗС и четвертый — на электроподстанции. После происшествия свет пропал минимум в четырех населенных пунктах.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские войска днем 27 сентября обстреляли приграничные районы Курской области. Также в деревне Гирьи Беловского района дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на частное предприятие, в результате были повреждены здание и несколько единиц техники.

Кроме того, Вооруженные силы Украины атаковали села Гуево и Плехово в Суджанском районе. По словам Старовойта, никто не пострадал, обошлось без разрушений. Под обстрел ВСУ утром также попало белгородское село Большетроицкое, сообщал глава региона Вячеслав Гладков. В ходе атаки был ранен мужчина, получивший осколочные ранения бедра.