SHOT: в Брянской области прогремело четыре взрыва

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал SHOT сообщил, что четыре взрыва прогремело в поселке Погар Брянской области. Местные власти информацию не комментировали. Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Как написал канал со ссылкой на местных жителей, два взрыва произошло рядом с административным зданием, третий прогремел в поле около АЗС и четвертый — на электроподстанции. После взрывов свет пропал минимум в четырех населенных пунктах.

Недавно губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на регион. Беспилотник ВСУ был сбит недалеко от села Макаровка Курчатовского района. Губернатор предупредил граждан об опасности самоликвидации сбитых беспилотников. Он призвал жителей не приближаться к обломкам и звонить при их обнаружении в специальные службы.

До этого украинские войска обстреляли приграничные районы Курской области. По словам губернатора, также беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на частное предприятие в деревне Гирьи Беловского района. В результате атаки повреждения получило само здание и несколько единиц техники. Ранее под обстрел ВСУ также попало белгородское село Большетроицкое, сообщал глава региона Вячеслав Гладков.