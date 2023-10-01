ВСУ за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины за сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В результате атак ВСУ погиб мирный житель в населенном пункте Ольгинка.

За истекшие сутки Представительство сообщало о 18 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Поступили сведения о гибели гражданского лица — мужчины, в Ольгинке. Ранения различной степени тяжести получили шесть гражданских лиц, в т. ч. ребенок 2004 г. р. #ДетиНеМишень, в Ольгинке, Новопетриковке, Никольском и Центрально-Городском районе Горловки, — говорится в заявлении.

Кроме этого, повреждения получили пять жилых домов в Куйбышевском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки и Центрально-Городском районе Горловки. Всего украинские войска выпустили 60 снарядов.

Ранее ВСУ использовали химические боеприпасы при обстреле российских позиций под Горловкой в Донецкой Народной Республике, сообщил советник главы региона Ян Гагин. Он отметил, что до этого украинская армия применяла химоружие в ряде других городов. 27 июня подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ нанесли удар по позициям российских военных в районе Соледара в ДНР запрещенными химическими боеприпасами.