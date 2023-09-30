ВСУ применили химоружие под Горловкой Гагин: ВСУ применили химоружие при обстреле российских позиций под Горловкой

Фото: МО Украины

ВСУ использовали химические боеприпасы при обстреле российских позиций под Горловкой в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС советник главы региона Ян Гагин. Он отметил, что до этого украинская армия применяла химоружие в ряде других городов.

Противник неоднократно применял снаряды, начиненные химией. Испытал на себе в Волновахе, Мариуполе, затем пострадали бойцы в Угледаре и Артемовске. Теперь применили под Горловкой. Как сообщили командиры с мест, ВСУ ведут плотный огонь из ствольной артиллерии, снаряды которой начинены веществом, вызывающим приступы удушья, слезотечение, тошноту, отек гортани, раздражение на коже, — сказал Гагин.

27 июня подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ нанесли удар по позициям российских военных в районе Соледара в ДНР запрещенными химическими боеприпасами. Тип отравляющего вещества устанавливают специалисты радиационной, химической и биологической защиты РФ.

21 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские военные попытались применить против ВС РФ химическое оружие на Запорожском направлении. По его словам, один из российских военнослужащих пострадал. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Позже появилась информация о применении такого оружия на Ореховском направлении, но Рогов ее опроверг.