Появилось видео взрыва беспилотника в Краснодарском крае

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал Baza опубликовал видео с моментом взрыва беспилотника в Краснодарском крае. По данным канала в аэропорту Сочи вводилось временное ограничение полетов, сейчас авиагавань работает в штатном режиме.

Минобороны ранее подтвердило уничтожение украинского БПЛА в Краснодарском крае. Это произошло примерно в 8:00 мск.

В этот же день Telegram-канал Readovka сообщил, что над Смоленском сбиты четыре беспилотника самолетного типа. Канал опубликовал кадры, на которых виден один из дронов. В Минобороны России эту информацию не комментировали. В свою очередь, глава Смоленской области Василий Анохин сообщил о трех сбитых БПЛА. По его словам, среди населения пострадавших нет.

По данным Readovka, ВСУ применили дроны-бомбардировщики UJ-22 для атаки на Смоленск. В канале отметили, что из-за малой дальности полета дрона, на него был установлен подвесной топливный бак.

Днем ранее украинский беспилотник атаковал город Трубчевск в Брянской области. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что один из жителей получил легкое ранение. Кроме того, в результате сброса с беспилотников взрывного устройства были частично выбиты стекла в административном здании.