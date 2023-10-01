Назван тип беспилотника, который долетел до Смоленска Readovka: ВСУ применили дроны-бомбардировщики UJ-22 для атаки на Смоленск

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Дрон-бомбардировщик UJ-22

ВСУ применили дроны-бомбардировщики UJ-22 для атаки на Смоленск, сообщил Telegram-канал Readovka. По данным канала, на БПЛА был установлен подвесной топливный бак.

Readovka сообщает, что для атак UJ-22 может использовать четыре 82-мм мины или эквивалентную по массе взрывчатку.

Telegram-канал до этого сообщал, что над Смоленском сбиты четыре беспилотника самолетного типа. Канал опубликовал кадры, на которых виден один из дронов. В Минобороны России эту информацию не комментировали. Глава Смоленской области Василий Анохин сообщил в своем Telegram-канале о трех сбитых БПЛА. По его словам, среди населения пострадавших нет.

Накануне украинский БПЛА атаковал город Трубчевск в Брянской области. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что один из жителей получил легкое ранение. Кроме того, в результате сброса с беспилотников взрывного устройства были частично выбиты стекла в административном здании.

До этого сообщалось о трех попытках украинских БПЛА атаковать территорию Брянской области. По словам губернатора, дроны были сбиты системами противовоздушной обороны. Целью одного из них мог быть офис компании «Транснефть — Дружба».