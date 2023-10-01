Четыре беспилотника сбили над российским городом Readovka: над Смоленском сбиты четыре беспилотника

Фото: t.me/vrogov

Telegram-канал Readovka сообщил, что над Смоленском сбиты четыре беспилотника самолетного типа. Канал опубликовал кадры, на которых виден один из дронов. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Глава Смоленской области Василий Анохин сообщил в своем Telegram-канале о трех сбитых БПЛА. По его словам, среди населения пострадавших нет.

Сегодня утром силами ПВО и РЭБ в Заднепровском районе города Смоленска были подавлены три украинских беспилотника самолетного типа. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте, — написал губернатор.

Накануне украинский БПЛА атаковал город Трубчевск в Брянской области. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что один из жителей получил легкое ранение. Кроме того, в результате сброса с беспилотников взрывного устройства были частично выбиты стекла в административном здании.

До этого сообщалось о трех попытках украинских БПЛА атаковать территорию Брянской области. По словам губернатора, дроны были сбиты системами противовоздушной обороны. Целью одного из них мог быть офис компании «Транснефть — Дружба».