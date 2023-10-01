Стало известно, сколько дронов уничтожили над Смоленском Губернатор Анохин: над Смоленском сбили пять беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комплекс радиоэлектронной борьбы РЭБ

Над Смоленском силами ПВО и РЭБ были сбиты пять беспилотников, сообщил глава области Василий Анохин в Telegram. Он отметил, что пострадавших и разрушений не зафиксировано.

На данный момент ВСУ пытались совершить несколько террористических атак на Смоленскую область с помощью БПЛА. В общей сложности силами ПВО и РЭБ Министерства обороны над Смоленском и пригородами было подавлено 5 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы, — написал он.

Telegram-канал Readovka сообщал, что над Смоленском сбиты четыре беспилотника самолетного типа. Канал опубликовал кадры, на которых виден один из дронов. Анохин изначально сообщал о трех сбитых БПЛА.

Накануне украинский БПЛА атаковал город Трубчевск в Брянской области. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что один из жителей получил легкое ранение. Кроме того, в результате сброса с беспилотников взрывного устройства были частично выбиты стекла в административном здании.

До этого сообщалось о трех попытках украинских БПЛА атаковать территорию Брянской области. По словам губернатора, дроны были сбиты системами противовоздушной обороны. Целью одного из них мог быть офис компании «Транснефть — Дружба».