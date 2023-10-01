ВСУ повредили несколько жилых домов при обстреле села под Брянском Богомаз: ВСУ обстреляли село Любечане под Брянском

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины обстреляли село Любечане Климовского района Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате атаки повреждения получили несколько жилых домов. Информация о пострадавших или погибших не поступала.

ВСУ обстреляли село Любечане Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены два административных здания, несколько жилых домов. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — написал Богомаз.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Шебекино. По его словам, украинская армия открыла огонь по району центрального рынка. В результате атаки есть трое пострадавших, двое из которых нуждались в госпитализации. Также повреждения получили фасады торговых павильонов, муниципальные гаражи и три автомобиля.

Также сообщалось о попытке Вооруженных сил Украины атаковать территорию Краснодарского края. По данным Министерства обороны России, беспилотник ВСУ сбили дежурные средства противовоздушной обороны. Инцидент произошел в небе над российским регионом 1 октября около 08:00 по московскому времени.