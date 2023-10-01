Украинские войска обстреляли центральный рынок в Шебекино под Белгородом Гладков: в результате обстрела Шебекино под Белгородом пострадали три человека

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины открыли огонь по району центрального рынка в Шебекино Белгородской области, написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки пострадали три человека. Двоим из них понадобилась госпитализация.

По предварительной информации, есть трое пострадавших: у женщины осколочные ранения шеи. Бригадой скорой помощи она доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода. Еще у двоих мужчин осколочные ранения ног. Первую медицинскую помощь им оказали сотрудники пожарной части, — написал Гладков.

Кроме прочего, были повреждены фасады торговых павильонов, муниципальные гаражи и три автомобиля. Глава округа Владимир Жданов находится на месте происшествия вместе с оперативными службами, уточнил губернатор.

Ранее Вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удар по территории Краснодарского края. Беспилотник ВСУ самолетного типа был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, инцидент произошел 1 октября около 08:00 мск. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Кроме того, несколько беспилотников были сбиты над Смоленском. Глава региона Василий Анохин сообщил о трех уничтоженных БПЛА. По его словам, среди населения пострадавших нет. В Минобороны России информацию не комментировали.