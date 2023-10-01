SHOT: пять дронов ВСУ атаковали водоканальную башню в Курской области

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Telegram-канал SHOT сообщает, что ВСУ 30 сентября атаковали пятью самоуничтожающимися БПЛА вышку связи, водоканальную башню и автомобильный пункт пропуска в Курской области. По данным канала, атака велась около 40 минут, погибших и разрушений нет. Минобороны России пока не комментировало эту информацию.

SHOT отмечает, что накануне днем украинский беспилотник самоуничтожился рядом с вышкой связи в деревне Козино Рыльского района. В то же время еще два БПЛА с таймером самоуничтожения взорвались вблизи водоканальной башни в районе МАПП «Крупец», а после два дрона-камикадзе самоуничтожились рядом с самим автомобильным пунктом пропуска «Крупец».

Ранее силы ПВО сбили ракету над Джанкоем. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, никто не пострадал. Осколками повреждены складские помещения.

До этого 1 октября российская ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области. В Минобороны РФ уточнили, что летательный аппарат был самолетного типа.

В этот же день в Смоленской области были выведены из строя пять беспилотников ВСУ. По данным Telegram-канала Readovka, ВСУ применили дроны-бомбардировщики UJ-22 для атаки на Смоленск. На БПЛА был установлен подвесной топливный бак.

Тогда же ВСУ впервые использовали для атаки на Краснодарский край турецкие беспилотники самолетного типа Bayraktar TB2.