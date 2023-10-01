Беспилотник ВСУ пытался атаковать Белгородскую область Минобороны: в Белгородской области уничтожили украинский БПЛА самолетного типа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что летательный аппарат был самолетного типа.

1 октября около 11:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью, — сказали в ведомстве.

Это не первая украинская атака беспилотниками на российские регионы за сегодня. Ранее в Смоленской области были выведены из строя пять беспилотников ВСУ. По данным Telegram-канала Readovka, ВСУ применили дроны-бомбардировщики UJ-22 для атаки на Смоленск. Отмечается, что на БПЛА был установлен подвесной топливный бак.

По данным Telegram-канала SHOT, ВСУ впервые использовали для атаки на Краснодарский край турецкие беспилотники Bayraktar. Уточняется, что речь идет о БПЛА самолетного типа Bayraktar TB2.

В этот же день Минобороны сообщило об уничтожении украинских беспилотников в небе над Краснодарским краем. Это произошло примерно в 08:00 мск, уточнили в ведомстве. Telegram-канал Baza опубликовал видео с моментом взрыва дрона ВСУ. Из-за атаки на некоторое время приостанавливалась работа аэропорта Сочи, но вскоре авиагавань продолжила прием и отправку самолетов в штатном режиме.