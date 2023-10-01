Мэр Сочи рассказал о работе аэропорта после атаки беспилотника Мэр Сочи Копайгородский: аэропорт города работает штатно после уничтожения БПЛА

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Аэропорт Сочи

Аэропорт Сочи работает в обычном режиме после временных ограничений на фоне атаки украинского беспилотника в Краснодарском крае, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале. Работа авиагавани была возобновлена спустя примерно 20 минут после атаки, сейчас ситуация спокойная, добавил он.

С 08:20 утра аэропорт работает в обычном режиме на прием и выпуск воздушных судов. В Сочи все штатно. Ситуация в городе спокойная, — написал мэр.

Он пояснил, что в целях обеспечения безопасности в международном аэропорту Сочи после уничтожения БПЛА вводилось временное ограничение полетов. Рейсы, следовавшие на курорт, были оперативно перенаправлены на запасные аэродромы, однако вскоре авиагавань заработала в штатном режиме.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видео с моментом взрыва беспилотника в Краснодарском крае. Минобороны РФ подтвердило уничтожение украинского БПЛА в Краснодарском крае. Это произошло примерно в 08:00 мск.

В этот же день Telegram-канал Readovka сообщил, что над Смоленском сбиты четыре беспилотника самолетного типа. По данным канала, ВСУ применили дроны-бомбардировщики UJ-22 для атаки на Смоленск. Из-за малой дальности полета дрона на него был установлен подвесной топливный бак. В Минобороны России эту информацию не комментировали. Глава Смоленской области Василий Анохин сообщил, что пострадавших нет.