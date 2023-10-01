Еще два украинских беспилотника сбиты в Смоленской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еще два беспилотника ВСУ уничтожены над территорией Смоленской области, сообщили в Минобороны России. Ранее в ведомстве рассказали об уничтожении нескольких украинских БПЛА в регионе.

1 октября около 10:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

1 октября Telegram-канал Readovka сообщал, что над Смоленском сбиты четыре беспилотника самолетного типа. Канал опубликовал кадры, на которых виден один из дронов. При этом глава области Василий Анохин заявил, что над Смоленском силами ПВО и РЭБ были сбиты пять беспилотников. Он отметил, что пострадавших и разрушений не зафиксировано. В Минобороны позже подтвердили уничтожение трех украинских дронов примерно в 09:00.

По данным Readovka, ВСУ применили дроны-бомбардировщики UJ-22 для атаки на Смоленск. Отмечается, что на БПЛА был установлен подвесной топливный бак. Также Readovka сообщает, что для атак UJ-22 может использовать четыре 82-мм мины или эквивалентную по массе взрывчатку.

1 октября Минобороны сообщило о выводе из стоя украинских беспилотников в небе над Краснодарским краем. Это произошло примерно в 08:00 мск, уточнили в ведомстве. Telegram-канал Baza опубликовал видео с моментом взрыва дрона ВСУ.