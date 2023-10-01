ПВО сбила ракету над Крымом Аксенов: силы ПВО сбили ракету над Джанкоем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Силы ПВО сбили ракету над Джанкоем, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram. По его словам, никто не пострадал. Осколками повреждены складские помещения.

Над Джанкоем силами ПВО сбита ракета. Осколками повреждены складские помещения. Жертв и пострадавших нет. Глава администрации города Игорь Викторович Ивин находится на месте и лично докладывает по ситуации. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации, — написал он.

До этого 1 октября российская ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области. В Минобороны РФ уточнили, что летательный аппарат был самолетного типа.

Ранее в этот же день в Смоленской области были выведены из строя пять беспилотников ВСУ. По данным Telegram-канала Readovka, ВСУ применили дроны-бомбардировщики UJ-22 для атаки на Смоленск. На БПЛА был установлен подвесной топливный бак.

По данным Telegram-канала SHOT, ВСУ впервые использовали для атаки на Краснодарский край турецкие беспилотники самолетного типа Bayraktar TB2.

В этот же день Минобороны сообщило об уничтожении украинских беспилотников в небе над Краснодарским краем.