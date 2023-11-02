Бои у Работино, Херсона, Бахмута, Угледара 2 ноября: последние новости WarGonzo: ВСУ расширили зону контроля к западу от села Работино в Запорожье

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинская армия на Запорожском направлении смогла расширить позиции к западу от Работино, пишет WarGonzo. Какая там сейчас обстановка и есть ли сегодня другие новости с фронтов СВО?

Запорожское направление. Ситуация у Работино, Вербового, Новопрокоповки 2 ноября 2023 года

«На Запорожском направлении после артобстрелов украинские подразделения сумели расширить зону контроля к западу от села Работино. Аналогичные действия у Новопрокоповки и Вербового успеха не имели», — передает WarGonzo.

«Два майора» пишут, что на Запорожском фронте на фоне ухудшения погодных условий активность БПЛА и артиллерии ВСУ у Вербового несколько снизилась.

«У Работино противотанкисты 42 мсд отработали по двум вражеским бронемашинам, одна из них уничтожена», — сообщил источник.

Readovka передает, что на Ореховском участке ВСУ удалось незначительно продвинуться в направлении Мирного и к западу от Работино.

«Тем временем у Вербового и Новопрокоповки все атаки противника отбиты нашими бойцами. На Времевском выступе без особых изменений», — отметили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ Военнослужащие ВС РФ

Артемовское направление. Ситуация у Бахмута, Андреевки, Клещеевки 2 ноября 2023 года

«Наши бойцы атаковали в направлении Богдановки. У Клещеевки и Андреевки ВСУ не прекращают попыток прорвать наши позиции, но без успеха», — пишет Readovka.

«Два майора» передают, что восточнее Андреевки ВСУ пытаются продавить оборону ВС РФ для выхода на трассу Курдюмовка — Артемовск (Бахмут).

«Наши войска нарастили применение FPV-дронов, отмечают возросший уровень взаимодействия подразделений ВС России и снижение потерь личного состава в сравнении с начальным периодом обороны участка фронта», — передал источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Херсонское направление. Ситуация у Херсона, Крыма, берегов Днепра 2 ноября 2023 года

«На Херсонско-Крымском направлении ВСУ при поддержке артиллерии продолжили атаки на левобережье у Поймы, Песчановки и Крынок. У последнего из перечисленных населенных пунктов им удалось несколько расширить плацдарм. Средства дальнего поражения ВС РФ работали по украинским подразделения в Херсоне, Садовом, Понятовке и Тягинке. ВСУ обстреливали российские войска в Алёшках, Подстепном, Казачьих Лагерях и Корсунке», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что ВСУ на Херсонском направлении продолжают подготовку к форсированию Днепра.

Фото: МО РФ Расчеты самоходных минометов 2С4 «Тюльпан»

«В этих целях ВСУ вчера нанесли удар по штабу группировки войск „Днепр“, командовать которой недавно был назначен генерал Михаил Теплинский (не пострадал), а также безуспешно пытались уничтожить ракетами иные региональные центры управления на косе Арабатская стрелка. На наш берег Днепра враг постоянно перебрасывает малые группы пехоты противника в район н.п. Крынки, к работе по врагу в указанном селе вчера подключалась наша авиация с объёмно-детонирующими авиабомбами», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Угледарское направление. Ситуация у Угледара и Новомихайловки 2 ноября 2023 года

«Наши войска продолжают проявлять активность у Новомихайловки, где за последние дни имелось неплохое продвижение, что позволило приблизиться к укрепрайону ВСУ, прикрывающему Угледар с востока. О прорыве обороны противника тут говорить преждевременно — противника пока просто потеснили», — рассказал военный эксперт Борис Рожин.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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