В ЛНР сообщили об обнаружении наблюдательных постов ВСУ Марочко: ВС России выявили наблюдательные посты ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО Украины

Российские военные обнаружили дополнительные наблюдательные посты ВСУ на Купянском направлении, сообщил в своем Telegram-канале подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, обычно на таких постах служат парные отряды с оптическими средствами обнаружения. При этом вооружений для поражения воздушных целей у них не найдено.

На ряде участков противник выставил дополнительные посты обнаружения воздушных целей. На наблюдательных пунктах несут службу парные наряды, у которых на вооружении оптические средства обнаружения и радиостанции. <...> Средств для поражения воздушных целей у таких расчетов не выявлено, — написал Марочко.

Ранее он сообщил, что украинские военнослужащие все чаще бегут со своих позиций на Купянском направлении. Марочко отметил, что они нередко переодеваются в гражданскую одежду и ночью покидают зону боевых действий.

До этого он заявил, что представители СБУ и подразделения особого назначения нацполиции Украины «КОРД» прибыли в харьковский город Купянск, чтобы разобраться с военнослужащими, отказывающимися выполнять приказы командования. Марочко отметил, что спецслужбы и правоохранительные органы проводят жесткие разъяснительные работы.