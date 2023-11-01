В ЛНР рассказали о бегстве солдат ВСУ со своих позиций Марочко: солдаты ВСУ бегут со своих позиций на Купянском направлении

Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинские военнослужащие все чаще бегут со своих позиций на Купянском направлении, сообщил в своем Telegram-канале подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, они нередко переодеваются в гражданскую одежду и ночью покидают зону боевых действий.

В районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое выявлен ряд фактов самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими. Данная тенденция имеет фактор роста по сравнению с предыдущей неделей, — написал Марочко.

Ранее он заявил, что представители СБУ и подразделения особого назначения нацполиции Украины «КОРД» прибыли в харьковский город Купянск, чтобы разобраться с военнослужащими, отказывающимися выполнять приказы командования. Марочко отметил, что спецслужбы и правоохранительные органы проводят жесткие разъяснительные работы.

Как рассказал подполковник ЛНР в отставке, речь идет о военнослужащих 14-й и 32-й отдельных механизированных бригадах ВСУ. По его словам, украинские бойцы своим отказом выполнять приказы командования сорвали ряд атак, что негативно отразилось на общем положении войск.

До этого Марочко предупредил, что Киев готовит информационную провокацию на Купянском направлении для дискредитации российской армии. По его словам, для этого украинские военные сняли с квадрокоптеров фейковое видео с обстрелом жилых домов из танка.