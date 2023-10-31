Марочко рассказал о работе украинских спецслужб с «отказниками» Марочко: украинские спецслужбы проводят жесткие беседы с «отказниками»

Фото: МО Украины

Представители СБУ и подразделения особого назначения нацполиции Украины «КОРД» прибыли в харьковский город Купянск, чтобы разобраться с военнослужащими, отказывающимися выполнять приказы командования, сообщил в своем Telegram-канале подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, спецслужбы и правоохранительные органы проводят жесткие разъяснительные работы.

Как рассказал Марочко, речь идет о военнослужащих 14-й и 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По его словам, украинские бойцы своим отказом выполнять приказы командования сорвали ряд атак, что негативно отразилось на общем положении войск.

С «пятисотыми» проводят очень жесткие разъяснительные работы с применением физической силы и оружия, — заявил подполковник в отставке.

Ранее Марочко предупредил, что Киев готовит информационную провокацию на Купянском направлении для дискредитации российской армии. По его словам, для этого украинские военные сняли с квадрокоптеров фейковое видео с обстрелом жилых домов из танка.

До этого Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины имитируют проведение штурмов на Краснолиманском направлении. По его словам, таким образом они пытаются «распылить» внимание российских солдат.