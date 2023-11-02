Украинский конфликт «зашел в тупик»: новости СВО на утро 2 ноября Главком ВСУ Залужный: украинский конфликт зашел в тупик из-за технологий

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинский конфликт «зашел в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон, заявил главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. По его мнению, «глубокого и красивого прорыва» не будет, если в арсеналах не появится что-то качественно новое.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 1 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Сроки окончания СВО, жены поехали к бойцам на фронт

В настоящий момент никто не знает дату окончания специальной военной операции на Украине, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. По его словам, такой информацией не располагают ни дипломаты, ни военные, ни политики.

Многие жены участников спецоперации на Украине самостоятельно поехали в зону боевых действий, чтобы повидаться с мужьями. Женщины рассказали, что встреча с возлюбленными их шокировала: они выглядели очень подавленными, а вокруг постоянно гремели взрывы.

По словам собеседниц, попасть в прифронтовые районы можно практически без проблем и бюрократических сложностей, особенно при наличии собственного автомобиля. Однако дорога является испытанием и потребует хороших навыков вождения — повсюду ямы. Ради встречи с мужем женщины преодолевают путь до самого близкого к зоне боевых действий населенного пункта, где снимают жилье за большие деньги.

Женщины рассказали, что больше всего их мужья скучают по семье, домашней еде и работе. Служба накладывает отпечаток на военных: большинство из них, по словам россиянок, больше не будут прежними.

Атаки ВСУ на Донецк и Белгород

Вооруженные силы Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. В результате атаки погибла мирная жительница. Ей было 22 года. По словам главы города, в момент обстрела она находилась в автомобиле.

В Шебекинском городском округе Белгородской области сработала система ПВО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, средства противовоздушной обороны поразили беспилотник в районе поселка Батрацкая Дача. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Фото: МО Украины

Работа ВС России на Краснолиманском направлении

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение по 160 целям украинских войск на Краснолиманском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук. Он добавил, что военнослужащие также вскрыли и подавили около 30 артиллерийских расчетов.

Кроме того, бомбардировочная авиация группировки нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ, добавил Савчук. По его словам, также огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение штурмовым группам 67-й механизированной бригады в районе Серебрянского лесничества.

Спецназ Центрального военного округа ВС РФ успешно применяет бесшумный миномет «Галл» на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. По словам бойцов, это оружие показывает высокую эффективность в работе на передовых позициях в зоне СВО, поскольку позволяет наносить неожиданные удары. В ведомстве отметили, что «Галл» практически бесшумно стреляет осколочными минами 3ВО35. Звук сопоставим с выстрелом из автомата Калашникова с глушителем.

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