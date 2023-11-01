ВС России застали врасплох спящих бойцов ВСУ: новости СВО на вечер 1 ноября Мотострелки ВС России взяли под контроль опорный пункт ВСУ под Угледаром

Фото: МО РФ

Украинские военнослужащие все чаще покидают свои позиции на Купянском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, военные нередко переодеваются в гражданскую одежду и ночью покидают зону боевых действий.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО в ночь на 1 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Вооруженные силы России уничтожили склады с боеприпасами, расположенные на территории Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. Склады находились в районе населенных пунктов Огурцово и Волочанск. Они предназначались для бойцов подразделений 1-й бригады специального назначения ВСУ.

В ходе боев на Купянском направлении противник лишился двух автомобилей, двух артиллерийских систем американского производства M777, САУ Krab и двух «Гвоздик». Потери Вооруженных сил Украины составили до 245 человек убитыми и ранеными.

Российские бойцы ворвались в опорник со спящими солдатами ВСУ

Мотострелки группировки «Восток» установили контроль над опорным пунктом Вооруженных сил Украины под Угледаром, сообщил командир мотострелковой роты с позывным Чех. Военнослужащие российской армии ворвались в опорник в тот момент, когда солдаты ВСУ спали. Бой длился около 20 минут, уточнил военный. Одна группа бойцов заходила в лоб, другая проникла на позиции ВСУ ползком. Весь процесс контролировали операторы беспилотников.

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил британскую самоходную гаубицу САУ AS-90 в зоне проведения спецоперации на Украине. В Сети появились кадры ее взрыва. Позицию британской САУ обнаружил разведывательный дрон, после чего передал координаты ее местоположения.

Российские военные уничтожили танк Т-64 «Булат» Вооруженных сил Украины ударом FPV-беспилотника в районе населенного пункта Спорное в ДНР. На записи, сделанной бортовой камерой дрона, можно увидеть, как аппарат приближается к бронемашине противника.

Во время контрбатарейной борьбы артиллерия группировки «Центр» ликвидировала две буксируемые гаубицы М777 на огневых позициях ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, армейская авиация также поразила штурмовые группы 21-й и 24-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районе Червоной Дибровы и Ямполовки.

ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на бригаду энергетиков в Петровском районе Донецка, сообщило Министерство угля и энергетики ДНР. По информации ведомства, в результате атаки пострадал водитель. Он был доставлен в медицинское учреждение.

Фото: МО РФ

Украине предрекли большие территориальные потери

В случае продолжения конфликта Украина может потерять еще 20–30% своих территорий, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Он выразил уверенность, что ВС РФ достигнут всех целей спецоперации.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, один из которых представился высокопоставленным африканским чиновником, что многие устали от украинского конфликта. Она отметила, что в ближайшее время Запад начнет искать выход, который устроит и Россию, и Украину.

Капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо считает, что над Украиной нависла угроза краха, который наступит при отсутствии финансовых влияний Запада.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Владимир Зеленский позорит Украину, так как в стране процветает масштабная коррупция. Кроме того, отметил парламентарий, украинский лидер делает все, чтобы «зачистить» оппозицию в государстве. По мнению Дубинского, с ним солидарно большинство жителей Украины.

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Владимир Зеленский

Российские морпехи могут получить речные штурмовые катера

Специальные дивизионы речных штурмовых катеров могут появиться в составе морской пехоты Вооруженных сил России, сообщил источник в Минобороны. По его словам, задачами новых подразделений станут борьба с катерами противника, высадка десантов, огневое подавление врага на берегах рек, озер и в прибрежных морских районах.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил на тематическом селекторном совещании, что в 2023 году в России было подготовлено свыше 93 тысяч специалистов для работы с высокотехнологичным вооружением. По его словам, для широкого применения подобного оружия во время специальной военной операции необходимо было увеличить число специалистов.

Итоговые экзамены показали, что обучаемые усвоили знания и навыки на должном уровне. Это позволило им приступить к выполнению служебных обязанностей без дополнительной подготовки в войсках, добавил Шойгу.

Глава Минобороны также отметил, что российская ПВО может сбить все запланированные к поставке Киеву истребители F-16 примерно за 20 дней. По его словам, он отталкивается от опыта СВО, когда за месяц ПВО сбила 37 украинских самолетов.

Шойгу отметил, что ВСУ терпят поражение, несмотря на поставки вооружений из стран НАТО. По его словам, российская армия продвигается вперед и занимает выгодные рубежи и позиции. Тем временем ВСУ, по его словам, несут большие потери.

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