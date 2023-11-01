Названо число подготовленных специалистов по высокотехнологичному оружию Шойгу: подготовлено свыше 93 тысяч специалистов по высокотехнологичному оружию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2023 году в России подготовлено свыше 93 тысяч специалистов для работы с высокотехнологичным вооружением, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании. По его словам, для широкого применения подобного оружия во время специальной военной операции необходимо было увеличить число специалистов, сообщается в Telegram Минобороны.

В рамках решения этой задачи в текущем году подготовлено более 93 тысяч специалистов. Свыше 25 тысяч из них предназначены для доукомплектования группировок войск, а также вновь формируемых соединений и воинских частей, — сказал министр.

Итоговые экзамены показали, что обучаемые усвоили знания и навыки на должном уровне. Это позволило им приступить к выполнению служебных обязанностей без дополнительной подготовки в войсках, добавил Шойгу.

По его словам, Вооруженные силы Украины терпят поражение, несмотря на поставки оружия из стран НАТО. Он подчеркнул, что российская армия продвигается вперед и занимает выгодные рубежи и позиции, тогда как ВСУ несут большие потери.

Ранее немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что страны Запада напрасно оказывают Украине военную и финансовую помощь. Он отметил, что страна превратилась в черную дыру для западных денег, оружия и боеприпасов, тогда как США, ЕС и НАТО превратились в посмешище.