В Европе рассказали о судьбе западного оружия на Украине Немецкий бизнесмен Дотком: Запад напрасно передает оружие и деньги Киеву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страны Запада напрасно оказывают Украине военную и финансовую помощь, так как ВС России могут в любой момент одолеть ВСУ, сообщил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в Twitter (X). По его словам, с начала СВО Киеву предоставили огромную сумму денег, в дальнейшем его союзники продолжат финансирование.

Россия может в любой момент сокрушить Украину. Однако они (страны Запада. — NEWS.ru) превратили страну в черную дыру для западных денег, оружия и боеприпасов, сделав из США, ЕС и НАТО посмешище, — написал Дотком.

Ранее обозреватель издания Telegraph Колин Фриман заявил, что командир одного из артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины призвал всех западных критиков приехать на фронт. Он привел гневное послание офицера украинской армии в своей статье, посвященной текущей обстановке в зоне проведения специальной военной операции и неудачам Киева.

Фриман посетил позиции украинских вооруженных сил и рассказал читателям о проблемах с западной бронетехникой. По его словам, тяжелые танки Leopard, переданные Киеву иностранными партнерами, вязнут в грязи, а моральный дух солдат ВСУ стремительно падает. Журналист называет провал контрнаступления ВСУ «драмой, которая становится реальностью».