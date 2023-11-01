Командир ВСУ отправил западным критикам Украины гневное послание Командир ВСУ призвал западных критиков Украины приехать на фронт

Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Командир одного из артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины призвал всех западных критиков приехать на фронт, заявил обозреватель издания Telegraph Колин Фриман. Он привел гневное послание офицера украинской армии в своей статье, посвященной текущей обстановке в зоне проведения специальной военной операции и неудачам Киева.

Любой, кто думает, что может сражаться лучше нас, может приехать сюда и попробовать себя, — заявил командир подразделения ВСУ с позывным Мирон.

Фриман посетил позиции украинских вооруженных сил и рассказал читателям о проблемах с западной бронетехникой. По его словам, тяжелые танки Leopard, переданные Киеву иностранными партнерами, вязнут в грязи, а моральный дух солдат ВСУ стремительно падает. Журналист называет провал контрнаступления ВСУ «драмой, которая становится реальностью».

Помимо Фримана линию фронта также посетил корреспондент американского телеканала CNN Нил Хауэер. Он взял интервью у нескольких украинских военных. Отвечая на вопросы Хауэера, они заявили, что причиной провала контрнаступления ВСУ стала нехватка боеприпасов. При этом журналист отмечает, что все военные, с которыми он беседовал, указывают именно на эту проблему.