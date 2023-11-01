Шойгу рассказал о плачевном положении ВСУ Шойгу: Украина терпит поражение вопреки поставкам вооружений НАТО

Фото: MOD Russia/Globallookpress.com

Сергей Шойгу

Вооруженные силы Украины терпят поражение, несмотря на поставки вооружений из стран НАТО, заявил на совещании в Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит РИА Новости, российская армия продвигается вперед и занимает выгодные рубежи и позиции. Тем временем ВСУ, по его словам, несут большие потери.

Несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение, — уточнил Шойгу.

Министр добавил, что за прошедший месяц расчеты ПВО ликвидировали более 1,4 тысячи средств нападения противника. В их числе 37 самолетов и шесть ракет ATACMS.

Ранее Минобороны доложило об успехах российской армии на Краснолиманском направлении. Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что во время контрбатарейной борьбы артиллерия ликвидировала две буксируемые гаубицы М777 на огневых позициях ВСУ. Также, по его словам, армейская авиация поразила штурмовые группы 21-й и 24-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах Червоной Дибровы и Ямполовки. Савчук добавил, что противник потерял до 250 военнослужащих ВСУ, танк, две боевые бронированные машины и два пикапа. Помимо этого, средства ПВО сбили украинский беспилотник в районе Кременной ЛНР.