Минобороны доложило об успехах ВС России на Краснолиманском направлении Минобороны: ВС России в ходе контрбатарейной борьбы ликвидировали гаубицы ВСУ

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Во время контрбатарейной борьбы артиллерия группировки «Центр» ликвидировала две буксируемые гаубицы М777 на огневых позициях ВСУ, сообщил в Telegram-канале Минобороны РФ начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Также, по его словам, армейская авиация поразила штурмовые группы 21-й и 24-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах Червоной Дибровы и Ямполовки.

Бомбардировочной авиацией группировки нанесены удары по командно-наблюдательным пунктам противника. Кроме этого, огнем артиллерии, ударами армейской авиации нанесено поражение штурмовым группам 21-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах Червоной Дибровы и Ямполовки, — уточнил Савчук.

Он добавил, что противник потерял до 250 военнослужащих ВСУ, танк, две боевые бронированные машины и два пикапа. Помимо этого, продолжил Савчук, средства ПВО сбили украинский беспилотник в районе Кременной Луганской Народной Республики.

Накануне в Сети появилось видео уничтожения солдат ВСУ у Вербового. На кадрах видно, как российские системы слежения обнаруживают скопление украинских военных в окопах, а затем по ним наносится точный удар.

Ранее российские силы поразили в Одесской области Украины места производства беспилотников и безэкипажных катеров, сообщили в Министерстве обороны РФ. Они располагались в районе населенного пункта Малодолинское. Вместе с этим российские войска поразили живую силу и военную технику в 132 районах. Удары наносились оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.