Опубликованы кадры уничтожения солдат ВСУ у Вербового

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения солдат ВСУ у Вербового. На кадрах видно, как российские системы слежения обнаруживают скопление украинских военных в окопах, а затем по ним наносится точный удар.

По штурмовикам ВСУ активно работают ставропольские гвардейцы-десантники, уничтожая врага, в том числе точными сбросами гранат в окопы врага, — указано в сообщении канала.

Минобороны России опубликовало видео уничтожения движущегося танка Вооруженных сил Украины FPV-дроном. На кадрах бронемашина ведет огонь. После последнего для нее выстрела в нее прилетает БПЛА. Танк загорается и останавливается.

Ранее бойцы российского добровольческого батальона «Скиф» нанесли удары по позициям украинских артиллеристов в районе Соледара. В результате уничтожен склад с боеприпасами. Командир минометной батареи «Скифа» с позывным Курган отметил, что удары по позициям ВСУ наносились из 82-мм миномета. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Как сообщалось ранее, российские военнослужащие успешно отбили атаку украинских штурмовиков на Донецком направлении. По словам начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева, потери противника составили около 110 человек. Также Вооруженные силы Украины потеряли две боевые бронемашины, две гаубицы, минометы 82-го и 120-го калибров и три беспилотника в результате неудачной попытки штурма.