Минобороны РФ: в Одесской области поражены места производства БПЛА

Фото: МО РФ

Российские силы поразили в Одесской области Украины места производства беспилотников и безэкипажных катеров, сообщили в Министерстве обороны РФ. Они располагались в районе населенного пункта Малодолинское.

В районе населенного пункта Малодолинское Одесской области поражены места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, — говорится в сообщении.

Вместе с этим российские войска поразили живую силу и военную технику в 132-х районах. Удары наносились оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

В субботу, 28 октября, сообщалось о взрывах в Измаильском районе Одесской области. В регионе была объявлена воздушная тревога. Здесь находится крупнейший в регионе одноименный порт на реке Дунай. В районе города Южного Одесской области был слышен характерный грохот. Сообщалось и о серии взрывов, которые прогремели в Одессе. Перед этим в городе сработали системы противовоздушной обороны. Немногим позже взрывы раздались в украинских городах Днепропетровск и Кривой Рог.

В понедельник, 31 октября, стало известно, что российские средства ПВО сбили над Крымом восемь крылатых ракет Storm Shadow. Также в Белгородской области обстрелу со стороны украинской армии подверглось больше 10 населенных пунктов, а несколько сел в Брянской области были обстреляны из танков.