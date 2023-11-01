Российские морпехи могут получить новый дивизион речных штурмовых катеров

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Специальные дивизионы речных штурмовых катеров могут появиться в составе морской пехоты Вооруженных сил России, сообщил источник в Минобороны «Известиям». По его словам, задачами новых подразделений станут борьба с катерами противника, высадка десантов, огневое подавление врага на берегах рек, озер и в прибрежных морских районах.

В качестве эксперимента был уже создан один такой дивизион. Его даже протестировали в зоне спецоперации на Украине. По словам источников, окончательно решение будет принято с опорой на результаты боевой работы. Какие-либо детали пока что не раскрываются, однако известно, что в состав нового дивизиона войдут штурмовые лодки, катера огневой поддержки, плавающие транспортеры и некоторые другие виды техники.

По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, такие подразделения будут востребованы. Раньше часть их задач выполняли роты десантно-высадочных средств.

На их вооружении были плавающие транспортеры ПТС, скоростные штурмовые лодки «Зодиак» и другая техника. Теперь подобные подразделения решили увеличить и масштабировать. Если в бригаде будет такая рота, то в дивизии — дивизион. Такие силы будут востребованы, — объяснил Болтенков.

Ранее писатель Захар Прилепин заявил, что в составе Росгвардии будет сформирован полк особого назначения. Ему поручат выполнение сложных боевых задач, в том числе разведки и операций в тылу врага.