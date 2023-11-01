ВС России ворвались в опорник со спящими бойцами ВСУ под Угледаром Мотострелки ВС России взяли под контроль опорный пункт ВСУ под Угледаром

Фото: МО РФ

Мотострелки группировки «Восток» установили контроль над опорным пунктом Вооруженных сил Украины под Угледаром, сообщил ТАСС командир мотострелковой роты с позывным Чех. Бойцы ВС России ворвались туда, пока солдаты ВСУ спали. Бой длился около 20 минут, уточнил военный.

На момент, когда наши парни зашли в их опорник, на позиции было 10 человек. Трое из них спали. Когда они поняли, что наши зашли, завязался бой. Он длился буквально 20 минут. В итоге мы взяли четверых пленных, один из них командир отделения, — рассказал Чех.

Взятие опорника планировалось в течение нескольких дней, добавил он. Было принято решение разделиться на две группы. Одна заходила в лоб, другая проникла в опорник ползком. Весь процесс контролировали операторы беспилотников. По словам Чеха, благодаря взятию опорника российским силам удалось закрепиться на данном участке фронта.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что Вооруженные силы России при поддержке авиации и артиллерии отразили девять атак украинских войск на Купянском направлении за прошедшие сутки. По его словам, удары наносились с применением тяжелых огнеметных систем. Потери противника составили 90 человек.