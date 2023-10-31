Войска РФ за сутки отбили девять атак ВСУ на Купянском направлении

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ при поддержке авиации и артиллерии отразили за последние сутки девять атак украинских войск на Купянском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. По его словам, тяжелые огнеметные системы нанесли удары по опорным пунктам и укрытиям ВСУ.

В ходе боевых действий на Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад», используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, отразили девять атак штурмовых групп 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад в районах Синьковки и Теньковки, — отметил собеседник агентства.

Противник потерял порядка 90 солдат. Кроме того, российские вооруженные силы уничтожили два украинских танка и другую технику, резюмировал Зыбинский.

Ранее российские разведчики на Купянском направлении обнаружили в лесополосе скрытые позиции и скопление боеприпасов Вооруженных сил Украины. По укрепрайону ВСУ ударили экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Запад». В военном ведомстве отметили, что для обеспечения боевой работы мотострелковых подразделений группировки потребовалось участие танкистов — экипажи танков с переднего края обороны нанесли удар по полученным координатам. Корректировался огонь с беспилотного летательного аппарата, его же камера зафиксировала поражение цели. Это подтвердили и кадры объективного контроля.