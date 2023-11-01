Депутат Рады перечислил преступления Зеленского против Украины Депутат Рады Дубинский обвинил Зеленского в масштабной коррупции

Фото: James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский позорит Украину, так как в стране процветает масштабная коррупция, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. Кроме того, отметил парламентарий, украинский лидер делает все, чтобы зачистить оппозицию в государстве.

По словам Дубинского, местные СМИ распространяют о нем ложную информацию. Так, 1 ноября журналисты писали, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) пришли с обысками к депутату. Все это он назвал клеветой.

Эти обыски должны проходить у тех, кто с помощью Зеленского и офиса президента организовал масштабнейшую в условиях войны коррупцию, которая позорит Украину на весь мир, — сказал Дубинский.

Украинский депутат также добавил, что у него больше нет доверия к президенту. По мнению Дубинского, с ним солидарно большинство жителей Украины.

Ранее польское издание Do Rzeczy обратило внимание на то, как откровения Зеленского о коррупции на Украине шокировали журналиста CNN Фарида Закарию. По наблюдению газеты, у корреспондента во время попытки украинского лидера оправдать коррупцию в своей стране «заметно округлялись глаза». В публикации отмечается, что президент признал наличие коррупции в государстве, однако отметил, что она не касается иностранной помощи. В статье удивляются дисциплинированности украинских чиновников, которые грабят исключительно своих граждан. Также отмечается, что у самих украинцев эта проблема не вызывает удивления.