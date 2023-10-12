Журналиста CNN шокировало откровение Зеленского о коррупции на Украине

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Откровения президента Украины Владимира Зеленского шокировали журналиста CNN Фарида Закарию, пишет польское издание Do Rzeczy. По наблюдению газеты, у корреспондента во время попытки украинского лидера оправдать коррупцию в своей стране «заметно округлялись глаза».

Так или иначе во время речи президента Зеленского у журналиста CNN заметно округлялись глаза, — говорится в статье.

В публикации отмечается, что руководитель Украины признал наличие коррупции в стране. Однако отметил, что она не касается иностранной помощи. В статье выражается удивление дисциплинированности украинских чиновников, которые грабят исключительно своих граждан. Также отмечается, что у самих украинцев эта проблема не вызывает удивления.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия распространяет ложную информацию о коррупции на Украине. По его мнению, таким образом Москва хочет лишить Киев поддержи Запада. Он заверил, что «ни один доллар не был украден» у западных партнеров, хотя и согласился, что люди и случаи бывают разные.

До этого сенатор-республиканец Рэнд Пол прокомментировал опубликованные в американских СМИ выдержки из правительственного документа о коррупции на Украине. По его словам, власти США должны помогать собственным гражданам, а не направлять деньги «коррумпированному иностранному правительству».