Зеленский обвинил Россию во лжи о коррупции на Украине

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия распространяет ложную информацию о коррупции на Украине, пишет издание «Страна.ua». По его мнению, таким образом Москва хочет лишить Киев поддержи Запада.

Прежде всего, это известный российский нарратив о коррупции. Они понимают, что не могут расколоть общее единство Европы и поддержку Украины, — сказал Зеленский.

Он заверил, что «ни один доллар не был украден» у западных партнеров, хотя и согласился, что люди и случаи бывают разные.

Зеленский также обвинил в российской пропаганде экс-главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который исключил вступление в ЕС «глубоко коррумпированного» Киева.

2 октября сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что власти США должны помогать собственным гражданам, а не направлять деньги «коррумпированному иностранному правительству». Таким образом он прокомментировал опубликованные в американских СМИ выдержки из правительственного документа о коррупции на Украине.

До этого автор немецкого журнала Der Spiegel Кристиан Эш раскрыл причину увольнения главы Минобороны Украины Зеленским. По его словам, это произошло из-за коррупционных скандалов, связанных с руководством ВСУ.