В Германии объяснили, почему Зеленский уволил главу Минобороны Украины Der Spiegel: Зеленский уволил Резникова из-за коррупционных скандалов

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отправить в отставку министра обороны страны Алексея Резникова из-за коррупционных скандалов, связанных с руководством ВСУ, пишет автор немецкого журнала Der Spiegel Кристиан Эш. В своей статье «Почему Зеленский меняет министра обороны посреди войны» он напомнил, что не так давно украинское военное ведомство обвинили в завышении цен на униформу и продовольствие для ВСУ, и этот скандал получил большую огласку.

Решение является следствием тех коррупционных скандалов, которые возмутили украинскую общественность. <...> Возможности для коррупции резко возросли из-за явного расширения военного бюджета, который составляет почти 20% валового внутреннего продукта, — пишет Эш.

4 сентября Резников сообщил в соцсетях, что подал в Верховную раду заявление об отставке. По его словам, он передал парламентариям документ в соответствии с решением президента.

Зеленский ранее заявил, что министру обороны страны нужно покинуть свой пост, так как ведомство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия с военными. По словам Зеленского, Резникова заменит глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров.