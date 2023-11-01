Премьер Италии раскрыла отношение Запада к Украине Премьер Италии Мелони сообщила российским пранкерам об усталости от Украины

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Джорджиа Мелони (в центре)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились «высокопоставленным африканским чиновником», заявила, что многие устали от украинского конфликта. Она отметила, что в ближайшее время Запад начнет искать выход, который устроит и Россию, и Украину. Полная запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.

Многие устали. Если говорить правду, то, вероятно, мы близки к моменту, когда все поймут, что нужен выход. <...> У меня есть некоторые соображения как справиться с этой ситуацией, но я жду подходящего момента, чтобы попытаться представить мои соображения, — сказала Мелони.

Политик отметила, что выход из ситуации не должен нарушать международное право. Кроме того, по ее словам, контрнаступление ВСУ идет не так, как хотели на Западе. Поэтому, продолжила Мелони, пришло понимание, что конфликт может затянуться на годы, если Запад не попытается найти какие-нибудь решения.

Ранее Вован и Лексус разыграли главу МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена. В ходе разговора министр заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласится на мирные переговоры с Россией. Кроме того, Расмуссен выразил готовность поддержать военную операцию в Нигере с целью вытеснить Россию из региона. Он добавил, что подготовительная работа на военном уровне завершена, теперь необходимо дождаться политического решения.