Пранкеры обсудили с главой МИД Дании позицию Зеленского по переговорам Глава МИД Дании заявил пранкерам, что Зеленский согласится на переговоры с РФ

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Ларс Лёкке Расмуссен

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли главу МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена. Запись предполагаемого разговора блогеры опубликовали в своем Telegram-канале. В ходе разговора министр заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласится на мирные переговоры с Россией.

Блогеры позвонили Расмуссену и представились ему высокопоставленными африканскими чиновниками. В разговоре с пранкерами глава МИД Дании признался о существовании секретных переговоров об обмене украинской территории на обеспечение ее безопасности. Министр также прокомментировал позицию Зеленского по переговорам с Россией.

Думаю, что в определенный момент президент Украины скорректирует ситуацию и заявит, что настало время начать переговоры. Когда начнутся мирные переговоры, мы, конечно, поддержим Украину в формировании новой архитектуры безопасности, чтобы не допустить нового нападения со стороны России. И мы также сделаем все возможное, чтобы включить их (Украину. — NEWS.ru) в состав европейской семьи, хотя, честно говоря, это будет очень, очень, очень сложно, — рассказал дипломат.

Кроме того, Расмуссен выразил готовность поддержать военную операцию в Нигере с целью вытеснить Россию из региона. Он добавил, что подготовительная работа на военном уровне завершена, теперь необходимо дождаться политического решения.

Ранее Вован и Лексус рассказали о розыгрыше премьер-министра Испании Педро Санчеса. По словам блогеров, они позвонили ему от лица «африканского политика» и обсудили с ним зерновую сделку и его отказ подключать российские банки к SWIFT.