Вован и Лексус разыграли премьер-министра Испании Пранкеры Вован и Лексус: обсудили с премьер-министром Испании зерновую сделку

Фото: t.me/Russiacalling

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров)

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали в своем Telegram-канале о розыгрыше премьер-министра Испании Педро Санчеса. По словам блогеров, они позвонили ему от лица «африканского политика» и обсудили с ним зерновую сделку и его отказ подключать российские банки к SWIFT.

В нашем новом пранке премьер-министр Испании Педро Санчес в разговоре с «африканским политиком» сильно переживает за зерновую сделку, но «привержен борьбе с Путиным» и против подключения некоторых банков России к SWIFT ради возобновления сделки. По его словам, для этого нужно использовать «альтернативные методы», — рассказали блогеры.

Пранкеры также рассказали, что Санчес выступил против того, чтобы европейские военные покинули африканский регион, а также за «восстановление порядка» в Нигере. По словам испанского премьера, оставлять Россию ведущим игроком в регионе просто «недопустимо».

При этом, как отметили Вован и Лексус, складывается впечатление, что Санчес не знает о колониальном прошлом своей страны. В разговоре с пранкерами глава правительства Испании называет оказываемую поддержку «противодействием империализму», имея в виду Россию.

Ранее сообщалось, что российские пранкеры Вован и Лексус пообщались с двумя министрами Швеции. На розыгрыш попались руководители дипломатического и военного ведомств этой страны. В разговоре обсудили вступление в НАТО и инциденты с сожжением Корана.