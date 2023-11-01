«Еще 20–30%»: в США раскрыли будущие территориальные потери Украины Экс-разведчик Риттер: Украина может потерять еще 20–30% своих территорий

Фото: МО РФ

При продолжении конфликта Украина может потерять еще 20–30% своих территорий, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector. Он выразил уверенность, что ВС РФ полностью выполнят все цели спецоперации.

Если Украина не добьется прекращения этого конфликта на приемлемых для России условиях, она может потерять еще 20–30% своих земель, — сказал Риттер.

Ранее журналист Тед Уэлш заявил, что Украине следует принять факт утраты некоторых своих территорий и начать переговоры с Россией. По его мнению, сейчас самое подходящее для этого время. Относительно Крыма Уэлш предположил, что Запад уже давно примирился с его статусом как российской территории.

До этого бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина потеряет Одессу и Харьков до завершения конфликта. Он предположил, что такой сценарий уже обсуждают в Вашингтоне. Джонсон также полагает, что президент Украины Владимир Зеленский и «его олигархи» не хотят с этим соглашаться.

При этом обозреватель британской газеты Guardian Стивен Вертхайм заявил, что президент США Джо Байден должен отказаться от поддержки Украины в ее притязаниях на Крым. По его словам, Киеву стоит сосредоточиться на сохранении суверенитета страны, а не на попытках восстановить границы 1991 года.