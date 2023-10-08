Украине предрекли новые потери территорий Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Украина потеряет Одессу и Харьков до завершения СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина потеряет Одессу и Харьков до завершения конфликта. В интервью YouTube-каналу Dialogue works он предположил, что такой сценарий уже обсуждают в Вашингтоне.

Россия так или иначе присоединит Одессу и, вероятно, Харьков, — сказал Джонсон.

Он предположил, что в Вашингтоне обсуждают официальное признание Крыма и Донбасса территорией России. Джонсон также полагает, что президент Украины Владимир Зеленский и «его олигархи» не хотят с этим соглашаться.

Ранее обозреватель британской газеты Guardian Стивен Вертхайм заявил, что президент США Джо Байден должен отказаться от поддержки Украины в ее притязаниях на Крым. По его словам, Киеву стоит сосредоточиться на сохранении суверенитета страны, а не на попытках восстановить границы 1991 года.

На прошлой неделе сообщалось, что палата представителей США представила проект продления финансирования правительства на 45 дней, не включающего помощь Украине. Пока ни одна из палат Конгресса США не одобрила проект финансирования правительства, из-за чего в США может произойти шатдаун (остановка работы правительства).