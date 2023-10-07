В Великобритании назвали неэффективными притязания Киева на Крым The Guardian: Байдену стоит прекратить поддерживать Киев в притязаниях на Крым

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Президент США Джо Байден должен отказаться от поддержки Украины в ее притязаниях на Крым, считает обозреватель британской газеты Guardian Стивен Вертхайм. По его словам, Киеву стоит сосредоточиться на сохранении суверенитета страны, а не на попытках восстановить границы 1991 года.

В то же время Байден должен отметить, что ни одна из этих целей не требует от США поддержки попытки Украины освободить Крым. Также необязательно, чтобы до прекращения огня или урегулирования Украина вернула себе каждый сантиметр земли, потерянный ею с февраля 2022 года, — говорится в статье.

По мнению Вертхайма, военная помощь США Киеву находится под вопросом из-за провала украинского контрнаступления. Обозреватель отметил, что в последний календарный год Россия получила больше территорий, чем Украина, несмотря на огромное количество современного вооружения, которое США и Европа поставили ВСУ.

Сейчас администрация Байдена стоит перед выбором: либо осознать недостижимость целей Киева, либо продолжать поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», несмотря на риски для американского бюджета, отметил Вертхайм.

Администрация Байдена не заявила о своей приверженности какому-либо конкретному территориальному результату, но и не исключила максималистских вариантов. Было бы разумно начать это делать, — подчеркнул журналист.

Президенту США необходимо сосредоточиться на призывах к европейским союзникам Вашингтона предоставить Украине дополнительные средства, а также взять на себя инициативу по обороне Европы в целом, поскольку «ставки в этом конфликте для европейцев выше, чем для американцев», считает Вертхайм.

Также Байдену стоит обратить внимание на ситуацию в парламенте США, который выразил недовольство бессрочным обязательством поддерживать Украину, применяя «неясную стратегию для достижения цели, которая еще не сформулирована для общественности или конгресса».

Ранее сообщалось, что палата представителей США представила проект продления финансирования правительства на 45 дней, не включающего помощь Украине. Пока ни одна из палат Конгресса США не одобрила проект финансирования правительства, из-за чего в США может произойти шатдаун (остановка работы правительства).