В США представили проект финансирования правительства без помощи Украине Палата представителей представила проект бюджета США, не включающий помощь Киеву

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Палата представителей США представила проект продления финансирования правительства на 45 дней, не включающего помощь Украине, сообщил конгрессмен-республиканец Том Коул, передает РИА Новости. Пока ни одна из палат Конгресса США не одобрила проект финансирования правительства, из-за чего в США может произойти шатдаун (остановка работы правительства).

По словам законодателя, проект включает помощь на ликвидацию стихийных бедствий в США, однако не будет содержать финансирования для Украины. Как проинформировал Коул, голосование по нему может состояться уже в ближайшее время.

Президент США Джо Байден признал, что не обладает ясным планом по предотвращению возможного шатдауна, который может произойти уже 1 октября. Угроза шатдауна возникла из-за разногласий администрации Белого дома и конгресса.

Чтобы избежать шатдауна, конгресс должен принять бюджет США до окончания текущего финансового года, который заканчивается 1 октября. Однако между администрацией и конгрессом возникают разногласия как по финансированию, так и по распределению средств. Администрация обвиняет республиканцев в нежелании сотрудничать, а республиканское меньшинство в сенате, а также большинство в палате представителей выражают недовольство действиями администрации, включая ее подход к решению пограничных проблем.