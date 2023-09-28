Байден признал свою беспомощность перед шатдауном правительства США

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Президент США Джо Байден признал, что не обладает ясным планом по предотвращению возможного «шатдауна» (остановка работы правительства), который может произойти уже 1 октября, передает РИА Новости. Угроза шатдауна возникла из-за разногласий администрации Белого дома и Конгрессом.

Если бы я знал, как это сделать, я бы уже сделал это, — заявил американский лидер.

Для того чтобы избежать «шатдауна», Конгресс должен принять бюджет США до окончания текущего финансового года, который заканчивается 1 октября. Однако между администрацией и Конгрессом возникают разногласия как по финансированию, так и по распределению средств. Администрация обвиняет республиканцев в нежелании сотрудничать, а республиканское меньшинство в Сенате, а также большинство в Палате представителей выражают недовольство действиями администрации, включая ее подход к решению пограничных проблем.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала как можно скорее инициировать расследование по делу об импичменте Джо Байдена. Заявление она сделала после слов бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина о том, что действующий глава Белого дома причастен к коррупции. Шокин заявил, что лишился своего поста в 2016 году из-за того, что увольнение было «оплачено» и произошло под воздействием Вашингтона.