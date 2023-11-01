Шойгу рассказал, как быстро российская ПВО сможет сбить все украинские F-16 Шойгу: российская ПВО сможет сбить все украинские F-16 за 20 дней

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Российская ПВО может сбить все запланированные к поставке Киеву истребители F-16 примерно за 20 дней, заявил на совещании в Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу. По его словам, он отталкивается от опыта СВО, когда за месяц ПВО сбила 37 украинских самолетов.

Хочу отметить, что 37 самолетов — это почти в 2 раза больше того количества, которое гарантированно обещано поставкам Украине по самолетам F-16. То есть при такой работе наши системы противовоздушной обороны это примерно на 20 дней работы, — сказал Шойгу.

Скорую передачу Украине истребителей F-16 пообещали страны НАТО. Заместитель генсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ сообщил, что несколько членов организации готовы поставить Киеву оружие на десятки миллиардов долларов. Однако, по мнению американского ведущего Клейтона Морриса, Альянс только усугубляет российско-украинский конфликт, отправляя Киеву деньги и вооружение.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что украинские военнослужащие начнут использовать истребители F-16 в зоне боевых действий не раньше весны 2024 года. По его словам, именно весной страны Запада передадут Киеву боевые самолеты. Глава Пентагона подчеркнул, что некоторые американские специалисты уже приступили к переобучению украинских летчиков и техников наряду с инструкторами из Дании и Нидерландов.